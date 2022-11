Exnovia de Nicky Jam reacciona tras filtrarse un video en el que supuestamente aparece haciéndole brujería al cantante

Esta semana se hizo viral un video en el que, aparentemente, la modelo venezolana Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, se le puede ver junto a una santera haciendo videollamada, al parecer para realizarle un “amarre” al famoso reguetonero.

En la grabación, se observa a la modelo consultándole a otra mujer sobre cómo hacer que un hombre se quede a su lado sin tanto esfuerzo, por lo que muchos aseguraron que estaría recurriendo a brujería para ponerla en práctica con el artista urbano y lograr que este vuelva a su lado.

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie”, se ve decir a la santera y a la modelo.

Y aunque no se conoce a ciencia cierta la veracidad de estos videos, lo cierto es que la influencer, quien sostuvo un romance con Nicky Jam, salió a dar la cara tras la polémica.

Aleska Génesis se pronunció por medio de sus redes sociales para demostrar que en su corazón solo existe Dios.

Además de esto, y aunque no fue explicita en el tema del video viralizado, la mujer aceptó haber cometido algunos errores de los cuales había aprendido para ser una mejor persona.