Según algunos informes, el actor Johnny Depp ya no sale con su ex abogada Joelle Rich. Se comentó que la estrella de la saga Piratas del Caribe, de 59 años de edad, estaba saliendo con la litigante que lo representó en su juicio por difamación contra el diario The Sun en 2018 y durante su proceso contra su exesposa Amber Heard.

Una fuente le dijo a la revista People el pasado viernes que la abogada de 37 años había renunciado a representar al actor, pero no se había mencionado algún motivo de ruptura. El medio Page Six informó que la pareja no había sido muy seria. Una fuente reveló a TMZ que “Johnny y Joelle estaban vinculados románticamente, pero no eran exclusivos el uno para el otro”.

Joelle Rich fue vista en el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard, en el estado de Virginia esto para apoyarlo en el proceso legal. La noticia de la aparente ruptura de la pareja llega después de que se informara que Depp hará un cameo en el próximo desfile de moda Savage X Fenty de Rihanna.

Se comenta que aparecerá como un invitado sorpresa en el programa Savage Fenty Vol. 4, el cual se estrenará en la plataforma Amazon Prime, el 9 de noviembre, esto según información de TMZ.