La publicación fue tomada por la mayoría de los usuarios de redes sociales como una completa falta de respeto para quien alguna vez fuera su amigo y compañero tanto en los New England Patriots como en los Tampa Bay , con todo y que Brady intercedió por él en los Bucs para que fuera parte de la franquicia en el 2020 en medio de las acusaciones de agresión sexual que recibió Brown por parte de una de sus ex parejas, incluso vivió en su casa de mientras resolvía sus constantes problemas.

La vida del mejor quarterback de todos los tiempos ha salido del emparrillado para escribir nuevos capítulos en el mundo deportivo, por ello fue el ex jugador de Buccaneers quien se aprovechó del mal momento personal de Brady para subir a su cuenta de la famosa red social una imagen con la portada de un libro donde aparecen las imágenes del atleta y su todavía esposa , mientras Brown está en el fondo detrás de una ventana: “Papá ya no vive aquí: un libro sobre el divorcio ”, se pudo leer con emojis sonrientes sobre el post.

Sin embargo, Brown el año pasado salió del campo sin explicación alguna y dejó la organización, a raíz de ese incidente en un partido contra New York Jets, ha afirmado que Brady nunca fue su amigo y que solamente lo ha utilizado para el éxito del afamado quarterback de 45 años y siete veces ganador del Super Bowl.

“Para mí, un amigo es aquel que te cubre la espalda. ¿Por qué debería considerar a Tom Brady mi amigo? Él solamente me necesita para jugar futbol, para que atrape sus pases, eso no es ser amigo, me necesita para su éxito”.

FOTO: Tom Brady y Gisele Bündchen estarían al borde del divorcio tras fuerte crisis en su relación