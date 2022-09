Su relación con Tom Brady , al parecer se rompió después de que ella regresara a casa después de un viaje en solitario a Costa Rica por la decisión de él de retirarse como quarterback de los Tampa Bay Buccaneers tras una brillante carrera.Según han revelado fuentes internas, aún no han arreglado su relación y “podrían estar abocados” al divorcio.

En declaraciones a la revista Elle , mientras se rumora que su matrimonio está en peligro , Gisele dijo: “Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora me toca a mí lograr mis sueños”.

En medio de una ola de rumores que apuntan hacia su posible divorcio de la estrella de la NFL , Tom Brady , la supermodelo Gisele Bündchen ha admitido que es su turno para relanzar su carrera y ha reprendido la decisión del jugador profesional de no dar marcha atrás a su retiro al afirmar : “Me gustaría que estuviera más presente” .

View this post on Instagram

“Creo que éste es el sistema en el que hemos vivido. Es lo que la sociedad ha aceptado y lo que la sociedad no ha aceptado. Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente. He tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero, en última instancia, creo que todo el mundo tiene que tomar la decisión que más le convenga. Él también tiene que seguir haciendo lo que le hace feliz”, afirmó la modelo brasileña.

Gisele se fue a su casa de Costa Rica sin Tom, con quien está casada desde 2009, a principios de septiembre después de tener una discusión.

Allí pasó un tiempo tras las constantes especulaciones de que han estado discutiendo por la decisión de Brady de regresar al futbol americano tras un breve retiro.

Se espera que el futbolista se jubile, definitivamente, al final de la temporada 2022, sin embargo, su esposa no asistió al primer partido de la temporada el pasado domingo, como anteriormente solía hacerlo.