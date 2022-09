Luego de su aplaudida presentación interpretando el himno Nacional de Honduras en los desfiles patrios de Tegucigalpa, la hondureña Cesia Sáenz llegó a San Pedro Sula por primera vez para acompañar a Raúl Di Blasio en el concierto que dará este 17 de septiembre.

“Estoy muy feliz, muy contenta ya de por fin estar en San Pedro, la gente aquí me ha recibido muy lindo, me han apoyado muchísimo también y entonces estoy aquí con un sentimiento como de nostalgia y de felicidad de recordar lo que pasó en todo el proceso, de cómo me apoyaron así que estoy muy feliz, muy contenta”, dijo Cesia en entrevista con Diario LA PRENSA.

Sobre su presentación en la capital del país agregó: “Es lo más honroso, lo más honorable que he hecho en mi vida la verdad, por primera vez hago algo así y creo que eso es más importante que lo que ha pasado anteriormente, porque es nuestro himno nacional, es lo que nos representa, es nuestro país, es la independencia así que yo estaba muy feliz ayer, muy contenta, muy honrada”.

La joven originaria de Comayagua también agradeció a LA PRENSA por el apoyo brindado: “Gracias por todo su apoyo, ahí veo a cada rato sus notas y pues muchísimas gracias por eso, porque eso me ayuda y me beneficia muchísimo a mí y gracias por estar ahí, por apoyar el talento hondureño y espero que así como me apoyan a mi apoyen a todos los talentos de este país”, contó muy emocionada.

Sobre su presentación en el salón Julián Arriaga de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, aseguró: “Vamos a compartir el escenario con el gran maestro Raúl Di Blasio, espero poder cantar una o dos piezas junto a él y ya se mencionó que abriré su concierto”, manifestó. Los boletos están a la venta en www.bmticket.com o en el quiosco ubicado en la primera planta de Mall Multiplaza. Los precios de las localidades son los siguientes: Diamante: L 4285 y Platinum L 3385. Al pagar con sus tarjetas de Banco Promérica, Banco Atlántida, Bac Credomatic y Banco Ficohsa obtendrá un 25 por ciento de descuento.

Sobre sus planes inmediatos dijo que el próximo 19 de septiembre viajará a ciudad de México para grabar el que será el segundo sencillo con Sony Music México “y luego regreso el 28 para recibir el reconocimiento del Congreso Nacional y en octubre ya comienza la nueva gira en México que es con Sony también”, destacó.

La estudiante de Arquitectura en la universidad dijo que le gustaría continuar sus estudios que dejó a un lado cuando comenzó la pandemia por el Covid-19. “Empecé a emprender en negocio de comida, pues creo que a muchos hondureños nos tocó eso, pero bueno espero poder retomar mis clases de arquitectura creo que será más online porque estoy trabajando y eso, pero sí se puede”, explicó al mismo tiempo que recordó que le gusta mucho la pintura. “(Lo descubrí) desde niña, lo que pasa que no lo practicaba mucho porque fui más de canto y como he dicho en muchas entrevistas y en el concurso (“La Academia”), nunca recibí clases de nada, lo hacia así como por hobbie, pero espero poder estudiar para hacerlo más grande, más profesional y para poder también como enseñar a otros”, explicó

Antes de finalizar su entrevista explicó que aunque le gusta mucho la power ballad, el R&B, el gospely el jazz, también le encantan los géneros latinos como la salsa, el reguetón, la bachata y la punta. “Me gusta de todo, siento que como soy muy extrovertida me encanta probar de todo”, puntualizó, dejando claro que su carrera no va a esta encasillada en un género específico.