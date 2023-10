Manuel Turizo enfurece con fans y abandona concierto

Manuel Turizo perdió el control durante uno de sus conciertos y terminó molesto con sus fanáticos estadunidenses, a quienes amenazó con bajarse del escenario si no guardaban sus celulares. El momento fue grabado por uno de los asistentes y ya es viral en redes sociales.

A través de redes sociales se comenzó a viralizar un video en el que se puede apreciar a Manuel Turizo notoriamente molesto con sus fans, el cantante colombiano les pedía guardar sus celulares y disfrutar del concierto, pero al parecer no muchos hacían caso.

Puede leer: Jada Pinkett Smith confiesa que lleva 7 años separada de Will Smith

Durante el concierto que se llevó a cabo en Nueva Jersey, Estados Unidos, se puede apreciar como Turizo se dirige a su público y les pide guardar sus dispositivos, tras ver que no hacen caso, comienza a amenazarlos con bajarse del escenario.

“Guarden esos celulares y disfruten de la música. Que todo el mundo guarde el celular”, comenzó diciendo el intérprete de La bachata o Copa vacía, quien ya se escuchaba molesto.

El cantante insistió a su público que disfrutaran de la música en vez de estar grabando su presentación: “Guarda, guarda, guarda, si no, no lo guardan, cantamos ni un carajo y me voy ya de aquí”.