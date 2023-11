Selena Gómez amenaza con cerrar su Instagram tras ataques en su contra

Selena Gómez, famosa cantante estadunidense, aseguró que está cansada de todo el troleo y el odio que ha recibido en las redes sociales después de unos polémicos comentarios que realizó en dicha red social.

El jueves, recurrió a Instagram Stories para anunciar que eliminaría su cuenta. Sin embargo, poco tiempo después, borró la publicación y la cuenta sigue en pie.

En sus historias de Instagram, Selena había compartido: “Me tomaré un descanso y borraré mi Instagram. He terminado. No apoyo nada de lo que está pasando”. Sin embargo, la historia ya no existe pues la estrella la eliminó al poco tiempo.

Puede leer: André Plummer expresa sus emociones en nuevo disco