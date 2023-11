Así fue el homenaje de Maribel Guardia a su hijo Julián Figueroa

“Fue un momento muy emotivo. Lloramos todos, y me cuesta creer que Julián esté ahora ahí. Sé que vamos todos para allá, pero no terminas de asimilarlo”.

Ahora, Julián Figueroa es el protagonista del altar que hizo su madre, Maribel Guardia quien todavía no puede creer que perdió a su único hijo el pasado 9 de abril.

“Lo sé porque tuve tantas experiencias de que lo vi cuando estaba rezando el rosario, cuando a Matilde [Obregón] se le murió su hijo, que estábamos rezando, empezó a oler a rosas; he tenido algunas cosas relacionadas con Julián , con arcoíris, porque veo arcoíris a cada rato y para mí son mensajes de que está muy bien”.

“Estás como bloqueada, piensas que no es verdad, y cuando pasan estas cosas me doy cuenta que sí, que es verdad, que mi niño está ahí, pero sé que está en un mejor lugar”, explicó la artista.

Dijo que su corazón de madre extraña demasiado a Julián y recordó que a él le gustaba hacer el altar de muertos para su papá Joan Sebastian.

“Para él era una tradición que vio en la escuela desde chiquito, más bien él me la pasó a mí y ahora con mi nieto quiero que viva esta cultura mexicana”, sostuvo la estrella costarricense.

Maribel Guardia se reunió con Juliancito, su nieto, para continuar la tradición del Día de Muertos, en una sesión de fotos donde los dos fueron maquillados de calaveras.

La también cantante externó lo complicado que ha sido afrontar este momento, a casi siete meses de la repentina muerte del joven, quien perdió la vida de un infarto mientras se encontraba en su domicilio.

“Yo siempre pienso que son días difíciles para todos, porque todos tenemos alguien allá arriba en el cielo, y para allá vamos si nos portamos bien, venimos aquí a graduarnos, así que... suspiros al cielo por todas las personas que amamos que están allá. Es un día difícil para mí, pero bueno, tengo estos consuelos hermosos... mi amor, el amor de mi vida”, dijo Guardia.

En días pasados, Guardia confesó que aún no acepta la muerte de Julián e inclusive señaló que sería muy difícil tener a su hijo como protagonista de su altar de muertos de 2023.

“Una pesadilla pensar que se murió, yo pienso que no está muerto porque lo siento tan cerca de mí porque ahora hablo más que con él que antes. A veces no entiendo que está en un altar de muertos y eso me cuesta trabajo entenderlo”, dijo en una entrevista para el programa Ventaneando.

