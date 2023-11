¡Música, baile y pasarela! Así fue el último día de Zu Clemente en San Pedro Sula

“Me siento súper feliz y emocionada de ver cuánto pueblo hondureño tenemos y lo más importante es mantener nuestra mano hermana unida, les voy a decir que tengo un nudo en el estómago porque las expectativas son altas, pero me siento feliz con todo lo que he logrado y, por supuesto, voy a representar de la mejor manera a mi país bello, Honduras”, dijo.

Respecto a su evolución desde que fue coronada, la carismática comunicadora hondureña expresó que “no ha sido solo físicamente, sino también mental y personalmente, porque participar en este certamen me aumentó la autoestima, no solo por los comentarios positivos, sino que también he descubierto muchas aptitudes que no sabía que tenía”.

Uno de los puntos más sobresalientes de Zu es su oratoria, y al ser cuestionada cómo ha hecho para perfeccionarla, comentó: “Una recomendación que yo siempre les haría es verse al espejo, platiquen con ustedes mismos. Por ejemplo, algo que yo hacía cuando comencé en los medios, es que me grababa con mi celular presentando una noticia y lo repetía”.

La espectacular representante hondureña en el Miss Universo 2023 también habló un poco del traje típico que utilizará en la competencia: “lo confeccionó un diseñador hondureño, es un diseño nunca antes visto, está precioso pero es una sorpresa que podrán ver en la noche de competencia en traje típico el próximo 16 de noviembre”.

MENSAJE POSITIVO

Zuheilyn siempre se ha caracterizado por ser una mujer dulce, amable y talentosa, muchas jovencitas le dejan saber su admiración y les envió un mensaje de aliento a través de una entrevista con LA PRENSA.

“A todas las mujeres, les diría que nunca traten de llenar las expectativas de otras personas, siempre sean ustedes mismas y persigan sus sueños. Nos faltan muchos proyectos, yo siempre he dicho que no hay que idealizar muchos sueños porque los sueños se transforman, pero algo que sí me gustaría es trabajar en un medio de comunicación a nivel internacional”.

La espectacular reina de belleza se despidió del pueblo hondureño demostrando su cariño a través de una jovial ronda de baile al ritmo punta con los artistas de Frank Shows.