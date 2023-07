Padres de Rosalía no toleran a Raw Alejandro

Luego de tres años de romance y haberse comprometido, reportan que los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía, terminaron su relación.

People dio a conocer la noticia aunque se desconocen los detalles que habrían provocado que los cantantes de 30 años hayan roto su compromiso y su relación amorosa. Según se sabe, habría sido una separación de mutuo acuerdo pese al respeto y amor que se tienen.

En medio de dicha polémica, Kiko Matamoros aseguró que los padres de la catalana no estarían orgullosos de la relación que mantiene su hija con el puertorriqueño.

Esta información la hizo pública una vez que Belén Esteban habló de la buena relación que tenía con Rosalía. “¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación?”, espetó Matamoros. “Sí, están juntos los dos. Pero la familia no lo ve con buenos ojos”, agregó después.