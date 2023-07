Tiffany Haddish ha sufrido ocho abortos espontáneos

Tiffany Haddish ha querido sincerarse acerca de lo duro que está resultando no renunciar a su sueño de convertirse en madre tras sufrir varios abortos espontáneos.

La actriz de 43 años había optado por mantener en privado esa información porque no quería preocupar a sus seres queridos o que se convirtiera en el único tema de conversación cada vez que conocía a alguien nuevo.

”Voy a ser sincera. Este sería mi octavo aborto. Tengo un útero con forma de corazón. Nada dura dentro demasiado tiempo”, ha desvelado en declaraciones al periódico Washington Post. “No quería que la gente me dijera: ‘¿Estás bien? ¿Estás bien?’. Como un animal herido, prefería irme a una cueva yo sola a lamerme las heridas”.

Hace unas semanas Tiffany habló por primera vez de la devastadora experiencia por la que está pasando debido a la endometriosis que padece. En esa misma conversación también hizo alusión a diagnósticos erróneos y otros problemas médicos, que no quiso entrar a detallar, para explicar que cada nueva pérdida había supuesto un golpe más duro que el anterior que le hizo sentir que perdía un trozo de su alma.

Aunque en ocasiones siente que no será capaz de lidiar con la tristeza, se consuela pensando que se trata de la voluntad divina: “Creo que es el control de natalidad de Dios, que me estaba diciendo: ‘Él no es el hombre indicado. No es con él con quien se supone que debes tener un bebé’”.

Desde que se separó del rapero Common en 2021, la estrella de cine ha estado considerando la posibilidad de recurrir a la adopción como una vía alternativa hacia la maternidad. En enero de 2022 desveló que podría estar en condiciones de iniciar los trámites “tal vez a finales de año” y espera encontrar un niño mayor de cinco o siete años a quien ofrecer un hogar repleto de cariño.”Quiero que sepan que me esforcé mucho por ellos y que les quería de verdad”, aseguró al portal E! News.

