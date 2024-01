Muere sobrina de Céline Dion en trágico accidente

Céline Dion desde hace más de un año fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico que es incurable y progresa de manera poco favorable. Hace unas semanas, Claudette, la hermana de la cantante, dio a conocer que Celin ya “no tiene el control de sus músculos” y ahora, lamentablemente, la intérprete canadiense está de luto.

En medio de una lucha por recuperar su salud, la intérprete de My heart will go on y su familia enfrentan la muerte de Brigitte Dion, de 51 años. La lamentable pérdida ocurrió el pasado 29 de diciembre tras un fuerte accidente automovilístico, así lo dio a conocer el periódico Journal de Montréal.

Brigitte era una de las hijas de la hermana mayor de Celine, Clement, y según el mismo medio, la mujer salió de casa para hacer unas compras, pero durante su trayecto otro vehículo se salió de su vía e impactó contra ella.

De acuerdo con los reportes, Brigitte Dion murió en el lugar tras el fuerte impacto, el incidente se dio en la región de Saint-Thomas, en la provincia de Quebec. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el terrible deceso de la sobrina de la cantante.