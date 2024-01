Lucy Hale, de ‘Pretty Little Liars’, celebra dos años sobria

La estrella de la serie ‘Pretty little liars’ acaba de celebrar un hito muy importante en su vida personal y ha querido compartirlo con todos sus fans a través de las redes sociales.

La actriz de 34 años lleva dos sobria, y aunque ya ha hablado en el pasado de su lucha contra el alcoholismo, ahora ha querido reflexionar sobre su viaje desde una perspectiva más optimista.

Para Lucy, afrontar otro año de crecimiento personal, con sus alegrías, decepciones y lecciones, supone un privilegio que no da por sentado después de haber empezado a luchar contra sus adicciones autodestructivas en la veintena.

“Ser capaz de presentarme ante el mundo como yo misma y ser recibida con tanta calidez y aceptación es algo que no doy por sentado”, ha asegurado.

“Las interacciones, conversaciones y momentos de vulnerabilidad de gente que conozco, de gente que conocía, de gente a la que he hecho daño, de gente que me ha hecho daño, de desconocidos e incluso de gente de Internet han dado a mi vida mucho color y significado.

Esas experiencias han sido lo que más me he llevado de este último año. A todas las personas con las que he conectado... gracias de todo corazón”.

En especial, Lucy ha querido enviar un mensaje de ánimo a todas las personas que siguen luchando y que se encuentran en un momento mucho más difícil que el suyo.

El único consejo que quiere darles es que afronten el duro desafío de dejar de beber “momento a momento” y que busquen a personas que sepan comprender su enfermedad para apoyarse en ellas.

“Sepan que no están solos y que no tienen que recorrer este camino solos. No hay una manera correcta o incorrecta de sanar y es profundamente personal y único para cada uno de nosotros”.