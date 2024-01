Muere la actriz Lynne Marta tras luchar contra el cáncer

Si bien Lynne Marta falleció el pasado 11 de enero en su casa de Los Ángeles, California, fue hasta el 16 de enero cuando se dio a conocer públicamente el deceso de la actriz de 78 años. Chris Saint-Hilaire, amigo de quien encarnara a Lulu Warnicker en la película Footloose, fue el encargado de informar la muerte al medio estadounidense The Hollywood Reporter.

La famosa sostuvo una batalla contra el cáncer que finalmente perdió. Cabe destacar que su partida ocurrió poco después que la de David Soul, su expareja sentimental y compañero en la serie Starsky and Hutch, quien, según el Daily Mail, falleció el pasado el de enero a los 80 años.

Marta nació el 30 de octubre de 1945 en Somerville, Nueva Jersey. Inició su carrera profesional en el programa de televisión The Lloyd Thaxton Show, cuya participación le valió ser contratada en 1966 para otras emisiones como Gidget y The Monkees.

En 1971, la artista debutó en cine con la película Red Sky at Morning, donde interpretó a Venery Ann Cloyd. Le siguieron filmes como Joe Kidd, 43: The Richard Petty Story, Genesis II, Adams of Eagle Lake, entre muchas otras hasta sumar un total de 22. Su último trabajo cinematográfico fue la cinta Time of Fear as Mrs. Le Doux que realizó en 2002.