Hermano de Ángela Aguilar quiere trabajar con Cazzu

Después de que Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, reaccionara a con unos emojis de llamas en una de las publicaciones de Cazzu, tan solo unos momentos después de la boda de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal, el rapero se refirió a dicha controversia mencionando su “interés” por la artista argentina.

Cabe recordar que hace unas semanas, Nodal y Ángela se casaron tan solo un par de meses después de que el artista mexicano confirmara su separación con Cazzu, con quien procreó a una niña, Inti.

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar realizó una transmisión en vivo con la finalidad de promocionar su más reciente sencillo. Durante la plática, y de manera lógica, decenas de fanáticos lo cuestionaron sobre esto.

Ante esto, lo cual fue considerado primeramente como una forma de “venganza” hacia su hermanastra debido a que no fue invitado a su boda, el rapero reveló que la razón para llevar a cabo esta acción está centrada, únicamente, en el tema laboral.

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”.