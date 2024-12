“El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim” llega a los cines

New Line Cinema presenta, desde este jueves en los cines de Honduras, su película original de anime “El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim”, que lleva a la audiencia de regreso al épico mundo que cobró vida en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, basada en los venerados libros de J.R.R. Tolkien.

Miranda Otto, quien entregó una actuación inolvidable y premiada en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, retoma su papel como Éowyn, Dama Escudera de Rohan, quien actúa como narradora de la historia.

El elenco de voces también incluye a Lorraine Ashbourne (de “Bridgerton” en Netflix), Yazdan Qafouri (“Yo estuve aquí”), Benjamin Wainwright (“El mundo en llamas”), Laurence Ubong Williams (“Gateway”), Shaun Dooley (“The Witcher”), Michael Wildman (“Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”), Jude Akuwudike (“Beasts of No Nation”), Bilal Hasna (“Sparks”) y Janine Duvitski (“Benidorm”).

Bajo la dirección del galardonado cineasta Kenji Kamiyama (de las series de televisión “Blade Runner: el loto negro” y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), se unen también Gaia Wise (“Grandes amigos”) como su hija Héra; y Luke Pasqualino (“El expreso del miedo”) como Wulf.