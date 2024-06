El rapero C. Tangana afirma que el cine le permite no ser encasillado

El rapero, compositor, cantautor y actor español C. Tangana afirmó este viernes en México que producir cine le ha dado la oportunidad de explorar otras formas creativas y no encasillarse solo como músico.

“Siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado y una de las cosas que he intentado hacer siempre es tratar de meterme en otras disciplinas y puedo decir que ya lo he conseguido con el cine”, declaró durante su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que inicia este viernes.

C. Tangana es uno de los invitados estelares a este festival, cuya edición 39 será inaugurada con la proyección del documental estelarizado por el rapero “Esta ambición desmedida”, como parte de la delegación de la Comunidad de Madrid como invitada de honor.

La cinta dirigida por Rogelio González, Cris Trenas, Santos Bacana documenta cuatro años de la trayectoria del rapero en torno al proceso de producción del disco “El madrileño”, su cuarto álbum de estudio y el más escuchado de autores españoles, en 2021 y el reto de planear y realizar la gira posterior que el rapero realizó por España y Latinoamérica.

El documental, producido por Little Spain, la casa productora creada por el rapero y que estuvo nominado al Premio Goya, será mostrado por primera ocasión en las pantallas de México y América Latina, luego de que fuera estrenado en el Festival de Cine de San Sebastián, en septiembre pasado.

El músico contó que está dedicando tiempo completo a su casa productora y generando proyectos audiovisuales propios y para otros artistas, una labor que lo ha mantenido ocupado mientras tiene una pausa en la música.

“Estoy contento, estoy emocionado por meterme en otros ‘fregados’ (cosas), en este caso el cine y los proyectos que se vienen”, aseguró.

El rapero afirmó que México es un país significativo en su carrera y en el que estuvo en muchas ocasiones antes y durante el rodaje de “Esta ambición desmedida”, un factor para que decidiera mostrarlo en el FICG.

“México es el primer lugar al que yo fui a dar un concierto fuera de España en mi vida, es un sitio al que hemos venido mucho, hay una relación muy fuerte y presentarlo aquí era fundamental, no se me ocurriría hacer nada sin traerlo a México”, dijo.