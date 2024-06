Miles Teller protagonizará el “remake” de ‘An Officer And A Gentleman’

El actor estadounidense Miles Teller, conocido por su participación en ‘Top Gun: Maverick’ o ‘Whiplash’, protagonizará el “remake” de ‘An Officer And a Gentleman’ (‘Oficial y caballero’), la película que convirtió en estrella a Richard Gere, informó este viernes Deadline.

Ese medio especializado apuntó que Daria Cercek y Mike Ireland, copresidentes de Paramount Motion Picture Group, se fijaron en el intérprete tras el éxito logrado por ‘Top Gun: Maverick’ (2022), que obtuvo 1.400 millones de dólares en la taquilla internacional.

LEA: Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en secreto en Italia

Teller, de 37 años, tiene pendientes de estreno ‘The Gorge’, junto a Anya Taylor-Joy; ‘Michael’, en la que interpreta al abogado de Michael Jackson, John Branca, y ‘Eternity’, donde comparte cartel con Elizabeth Olsen.

‘An Officer And A Gentleman’ logró en 1983 el Óscar al mejor actor secundario (Louis Gossett Jr.) y a la mejor canción original (‘Up Where We Belong’) y seguía la historia de Zack Mayo (Gere) y de su ingreso en la Escuela Naval Militar para convertirse en piloto