Tras varios días en que sus fanáticos se encontraron en incertidumbre por el hermetismo sobre su estado de salud, el actor y comediante mexicano Eugenio Derbez reapareció este domingo en redes sociales para hablar sobre su proceso de recuperación y accidente que lo mantiene hospitalizado.

A través de una transmisión en directo vía Instagram, Derbez aparece recostado en un cama con el brazo izquierdo inmovilizado. Confirmó que sufrió un accidente aparatoso el 29 de agosto mientras jugaba a un videojuego virtual con su hijo Vadhir.

El actor dijo que sufrió “el dolor más fuerte de su vida”. “Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, confesó Derbez.

“Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, extendió.

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada”, recordó el comediante.

LOS HECHOS

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró sobre el accidente.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, reconoció el actor.

Por último, mostró una radiografía sobre la lesión y recordó que los médicos, tras el accidente, le dijeron que se sometería a una operación riesgosa.