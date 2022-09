Zac Efron casi pierde la vida al caer en su casa y romperse la mandíbula.

El actor debió tener la boca tapada con un alambre después del accidente de 2013, en el que resbaló y cayó mientras corría en su hogar con los calcetines puestos.

Ahora, la estrella de ‘Baywatch’ ha revelado que el incidente casi le costó la vida. Al responder acerca de las especulaciones posteriores de que se había sometido a una cirugía plástica, dijo: “Fue divertido, pero fue una mierd*. Casi me muero, pero estoy bien. Mi madre me contó [los rumores]. En realidad nunca leo Internet, así que no me importa”.

Zac Efron ha contado anteriormente que “el hueso de la barbilla le colgaba de la cara” tras el incidente, y que los músculos maseteros de la parte interior de la cara y la mandíbula tuvieron que compensar la lesión, lo que le dio un aspecto muy diferente.