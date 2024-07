El Chevo está listo para aportar su granito de arena en Copa LA PRENSA

“ Siempre para mí será un placer participar en eventos del diario más importante de Honduras, y de una empresa que ha apoyado mi carrera durante todos estos años como es LA PRENSA. También es un placer para mí el participar en eventos benéficos como este. Muchas veces he realizado varias actividades benéficas, pero sin hacer publicidad, porque creo la misión es ayudar y no que la gente se dé cuenta, pero en esta ocasión es diferente porque es un evento público y ahí voy a estar aportando mi granito de arena ”, compartió El Chevo en entrevista con LA PRENSA.

El Chevo invita a los catrachos a sumarse a la primera edición de La Copa LA PRENSA y a ser solidarios.

“Hoy más que nunca debemos estar unidos, porque están pasando una serie de cosas negativas en el país. Tenemos crisis de todo tipo, y tenemos que reconocer de que Dios existe, que gracias a él es que vivimos y que respiramos, y ponerlo a Él como prioridad, que muestra de eso es acompañar este tipo de eventos”.

“No podemos decir que creemos en Dios si no ayudamos, si no somos solidarios con los demás, si no ayudamos al prójimo como la Biblia lo manda”, reflexiona el joven, quien hace unos meses anunció que se convirtió al cristianismo, y en su momento dijo que esa fue “la mejor decisión de su vida”.