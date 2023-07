Eduardo Verástegui confiesa que ha recibido amenazas de muerte

“Me han amenazado muchas veces, me han tratado de parar el proyecto muchas veces, pero para mí eso son señales”, reveló Eduardo Verástegui en entrevista con MezcalTV.

Ahora, el artista regresa al cine para presentar una situación que ocurre el todo el mundo, se trata del tráfico infantil para explotación sexual. Así, produjo la película Sound of Freedom , protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel , quien personifica a Tim Ballard, un ex agente comprometido a capturar traficantes de niños y líderes de redes de prostitución infantil.

El productor de la película Little Boy reveló que sacar adelante este último proyecto resultó muy complicado.

“Nos tardamos cinco años en hacerla y después tres años con la película terminada tratando de encontrar distribución, pero no encontrábamos que alguien se interesara en este tipo de temática”, explicó. “Nos decían que ‘bueno, esto no es para nosotros’, ‘esto no es negocio’, o ‘¿quién va a ir a ver una película sobre el tráfico de niños?’, puras negativas”.

En otra entrevista para Agencia Reforma, el actor externó su beneplácito porque, luego de varios años, encontró en Angel Studios a la distribuidora que se arriesgó para exhibir el filme.

“Tocamos muchas puertas y no siempre se abrieron, fue difícil conseguirlo, mas no imposible. Es un tema muy difícil, delicado, que conflictúa a muchas personas, y recuerdo que cuando le dije a Tim que haríamos la película, me dijo ‘debes estar consciente que así como tengo amigos, tengo enemigos. y mis enemigos serán tuyos’.