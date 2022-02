El cantante británico Ed Sheeran, que abrió anoche la gala de los premios de música Brit, ha confirmado que este viernes sacará una nueva canción con Taylor Swift.

Aunque no ha revelado detalles del trabajo, los seguidores del músico anticipan que será una remezcla de “The Joker and the Queen”, que salió en el cuarto álbum de estudio de Sheeran.

Sheeran hizo la revelación a la editorial digital LADbible con motivo de la gala anoche de los premios de música británicos.

“¡Sale este viernes y es con Taylor Swift!”, reveló el astro de la música.

Los dos músicos han colaborado en distintas ocasiones, entre ellas en 2012, cuando la cantante estadounidense lanzó su cuarto disco “Red”, con la canción “Everything Has Changed” junto a Sheeran.

Ed Sheeran, que ganó su séptimo Brit, como mejor compositor del año, lo que le empata con Arctic Monkeys, U2 y One Direcion, abrió anoche la ceremonia junto a Bring Me the Horizon.