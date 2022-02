Ciudad de México.

Penélope Cruz y Javier Bardem, al igual que Kirsten Dunst y Jesse Plemons, tienen bastantes cosas en común: están casados en la vida real y cada pareja tiene dos hijos... y nominaciones por partida doble al Óscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció ayer las postulaciones para los actores españoles como Mejor Actor y Mejor Actriz por sus trabajos en las películas Being the Ricardos y Madres Paralelas, respectivamente. Cada uno sumó así su cuarta nominación a la estatuilla dorada, con un premio en ambos casos. LEA: Penélope Cruz va por su cuarta nominación a los premios Óscar Bardem competirá este año contra Benedict Cumberbatch (El Poder del Perro), Andrew Garfield (Tick Tick Boom), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), y Cruz, contra Jessica Chastain (Los Ojos de Tammy Faye), Olivia Colman (La Hija Perdida), Nicole Kidman (Being the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer).

”Lo hemos visto (las nominaciones en vivo) y primero dijeron el suyo, yo empecé a gritar y él no gritaba todavía, estaba esperando a ver qué pasaba con lo mío. Cuando dijeron las nominaciones de Mejor Actriz, ahí empezó a gritar por los dos. Ha sido un momento muy bonito, la verdad”, dijo Cruz. ”Yo no me atrevería a pedir más y a ponerme ahora a soñar con ganarlo, no me parece nada fácil ni quiero meterme eso en la cabeza. Ahora quiero disfrutar de que estamos nominados y me parece un milagro. Aunque nos haya pasado otras veces, creo que se vive así, yo lo vivo así”, añadió. Bardem admitió que no hubiese celebrado igual si su pareja no estuviera en la misma situación. ”A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Quiero decir, estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo”, dijo, en rueda de prensa. ”Todavía no había reaccionado hasta que venía lo suyo porque, realmente, lo que quería era compartirlo con ella; si no, no tendría sentido”.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons brillan juntos en “The Power of the Dog” Kirsten Dunst, de 39 años, competirá en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en The Power of the Dog, mientras que su prometido y coprotagonista en el mismo filme, Jesse Plemons, de 33, está nominado a Mejor Actor de Reparto. Dunst y Plemons, que se comprometieron en enero de 2017 y comparten dos hijos, interpretan a una pareja casada en la película de Netflix The Power of the Dog. “No quiero hacer otro proyecto sin [Kirsten]. Es simplemente lo mejor”, dijo Plemons a PEOPLE en diciembre.