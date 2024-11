¿Dónde ver en vivo el desfile de Thanksgiving de Marcy’s 2024 en Estados Unidos?

Con casi un siglo de marchas a sus espaldas, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s celebrará su 98.° desfile esta semana. Es una tradición en la ciudad de Nueva York desde la década de 1920. Mientras hace sus compras del Black Friday o Viernes Negro y planifica recetas, puede agregar el evento televisado a su lista de seguimiento y transmitirlo desde su hogar.

Además de la celebridad del Polo Norte, Santa Claus, el desfile de este año incluirá apariciones y actuaciones de las Rockettes, Death Becomes Her y Hell’s Kitchen de Broadway, Chlöe, The Roots, Coco Jones, Idina Menzel, The Temptations, The War and Treaty, Tom Kenny, Ellie the Elephant, Jennifer Hudson y la estrella de Wicked Cynthia Erivo.

Los espectadores podrán ver carrozas y globos que regresan del desfile del año pasado, pero algunas estrellas nuevas saldrán a la calle. Estén atentos a las versiones inflables gigantes de Minnie Mouse, Extraordinary Noorah & The Elf on the Shelf, Goku de Dragon Ball y el amigable vecino Spider-Man de Marvel entre los globos y no se pierdan la carroza del miércoles de Netflix.

En Honduras, el Desfile de Thanksgiving de Macy’s 2024 se podrá ver en vivo a partir de las 7:30 a.m. el jueves 28 de noviembre. Esto se debe a que Honduras está en la zona horaria CST (UTC -6), que es una hora menos que el horario del Este de EE.UU. (EST) donde se transmite el desfile.

Además de NBC y Peacock, puedes ver también el desfile en vivo por Telemundo y Telemundo App (Disponible en Google Play Store y Apple Store).

Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker son los anfitriones del evento, que se transmitirá exclusivamente en Peacock al mismo tiempo que se transmite en NBC.

Los fanáticos del fútbol americano pueden luego conectarse para ver el partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Green Bay Packers, que se transmitirá más tarde esa noche.

VIDEO: A punto de estrenarse la obra teatral “Scrooge: Un cuento de Navidad”, en San Pedro Sula