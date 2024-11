Victoria Beckham no cocina porque le causa “estrés”

Victoria Beckham no cocina porque es malo para sus niveles de estrés.

La diseñadora de moda de 50 años -que tiene a Brooklyn, de 24 años, Romeo, de 22, Cruz, de 19, y Harper, de 13, con su marido David Beckham- admitió que sus habilidades culinarias no son muy buenas, por lo que es “mejor” para toda la familia que se mantenga alejada de la cocina.

Al hablar de cómo reduce el estrés, declaró a la revista Telegraph: “No asumiendo nada que realmente crea que no puedo hacer. Ah, y no cocinando... Harper dice que puedo quemar agua, así que probablemente sea mejor para todos que no lo haga”.

La ex cantante de las Spice Girls no come carne ni trigo y ha explicado que revisó su dieta después de sufrir acné a los 20 años.

Dijo: “Fue a causa de mi piel por lo que empecé a tener mucho cuidado con lo que comía”.

Para Victoria, envejecer es liberador porque ya no le importa tanto lo que la gente piense de ella.

Dijo: “Sí, probablemente me veía más joven en muchas fotos, pero me sentía muy incómoda. ¿Hubo un tiempo en el que solía leer todos los comentarios sobre mí? Seguramente. Pero ahora no tengo tiempo”.