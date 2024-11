Disney retira una película de ‘Star Wars’ de su calendario de estrenos para 2026

Disney anunció la semana pasada en la D23 de Brasil la continuación de ‘ Ice Age: Collision Course ’ de 2016, con Ray Romano, Queen Latifah y John Leguizamo retomando sus papeles de voz.

El estudio tenía previsto estrenar una nueva cinta de la franquicia de ciencia ficción, de la que no se habían desvelado detalles, el 18 de diciembre de 2026, pero ha sido eliminada y en su lugar se estrenará ‘ Ice Age 6 ’, anunciada recientemente, según ha confirmado The Hollywood Reporter.

La película marcará el primer título teatral de la serie desde la compra de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019.

Mientras tanto, sigue en pie el plan de estrenar ‘The Mandalorian and Grogu’, de Jon Favreau -un spinoff de la serie ‘Star Wars’ de Disney+ ‘The Mandalorian’- el 22 de mayo de 2026, mientras que la directora Sharmeen Obaid-Chinoy trabaja en otra película de la franquicia centrada en el personaje de Daisy Ridley, Rey Skywalker.

Y la semana pasada, el estudio anunció que Simon Kinberg fue contratado para escribir y producir una nueva trilogía de ‘Star Wars’, que será producida por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Las fuentes han declarado a The Hollywood Reporter que las producciones incluirán nuevos personajes y no serán una continuación de la serie principal de nueve películas.