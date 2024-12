Disney+ estrenará serie animada sobre Lionel Messi

Cada episodio de 22 minutos de Messi and the Giants , que se estrenará en Disney Channel , Disney Channel On Demand y globalmente a través de Disney+ , llevará a los niños a un viaje hacia la madurez.

La esperada serie animada de ciencia ficción para niños Messi and the Giants , inspirada en el futbolista argentino Lionel Messi , fue adquirida recientemente por Disney Branded Television.

“La serie de acción y aventuras sigue a Leo, un niño normal de 12 años con un talento extraordinario y un gran problema. El próspero mundo de Iko está en ruinas a merced de los Gigantes que gobiernan los 10 reinos”, adelantó Disney en la sinopsis oficial de la serie.

”Sólo un héroe puede salvarlos, y es del tamaño de una pulga. El joven Leo es rescatado de otro mundo para liderar la lucha contra los villanos tiránicos que han mantenido los 10 reinos bajo su control”.

Guy Toubes, quien trabajó en la serie Transformers: Robots in Disguise, será el productor ejecutivo de Messi and the Giants, además que también supervisará todos los guiones del programa.

Atlantis Animation, una compañía con sede en las Islas Canarias, y el director Dan Creteur, serán los encargados de la animación del show, que fue desarrollada de la mano del propio Messi.

”Espero compartir esta serie con niños de todo el mundo y espero inspirarlos y motivarlos a alcanzar sus propios sueños. Desde que era niño, siempre me encantaron las series animadas y espero ver esta serie con mis propios hijos”, aseguró el futbolista argentino, de 37 años.

En el anuncio oficial no se reveló la fecha de estreno de Messi and the Giants, aunque sí se dijo que será distribuida en inglés, español y más idiomas.

”El fútbol es el deporte más querido del mundo y une y cautiva a millones de fanáticos de todas las edades”, afirmó Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, en el mismo comunicado de prensa.

”Estamos orgullosos de trabajar con Lionel Messi y Sony Pictures Television para llevar esta serie a nuestra apasionada audiencia infantil global. Sabemos que sus temas de familia, amistad y trabajo en equipo resonarán no solo entre los fanáticos del fútbol, sino entre todos los que aman una gran historia en todas partes”.