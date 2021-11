Al llegar a la Ciudad de México para explorarla y filmar ahí Dune, Ridley Scott la encontró “apestosa” y prefirió abandonar el proyecto.

El director recordó en entrevista para el podcast Inside Total Film que él y el escritor Rudy Wurlitzer habían preparado un guión satisfactorio para el filme, basado en la novela de Frank Herbert, y que estaban listos para el rodaje.

“Dijimos: ‘Hicimos un guión y es bastante bueno’. Entonces (el productor Dino De Laurentiis) contestó: ‘Es caro, vamos a tener que filmarlo en México’. Respondí: ‘¿Qué?’. Dijo: ‘México’. Dije: ‘¿De verdad?’. Entonces me envió a la Ciudad de México”, contó.

“Con el mayor respeto a la Ciudad de México, en esos días estaba bastante maloliente. No me encantó. Fui al estudio en la CDMX donde los pisos eran de tierra. Dije: ‘No, Dino, no quiero hacer de esto una dificultad’. Me retiré y pasé a (rodar la cinta) Leyenda”.

Finalmente, Duna terminó en manos de David Lynch y sí se rodó en el México, pues el tipo de cambio lo hacía más económico y no se encontraron estudios en Europa que tuvieran disponibilidad para una megaproducción.