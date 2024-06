Diego Luna se despide de Andor con un guiño a los fans de Star Wars

El actor y director mexicano Diego Luna dijo a EFE que la segunda temporada de la serie televisiva “Andor” sorprenderá a los fanáticos del universo de Star Wars y les dará una nueva visión de su personaje, el capitán Cassian Andor.

“Van a ver Rogue One con otros ojos, de alguna forma va a resignificar muchas cosas que ya vieron en la película”, dijo en entrevista durante su visita al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde recibió el Premio Mayahuel de plata al cine mexicano.

Con esta segunda temporada, Luna concluye su rol como Cassian Andor, un personaje que dio vida desde 2016 con la película Rogue One, que forma parte de la franquicia de Star Wars, y que se extendió en la serie “Andor” debido a su popularidad entre quienes siguen esta saga.

“Nunca me lo imaginé (el éxito) cuando me llamaron a hacer Rogue One. Creí que tenía un principio y un final la experiencia y así le entré, después me llamaron para hacer Andor y habíamos pensado hacer una serie que tuviera muchas más temporadas, pero nos dimos cuenta de que no había forma de que pudiéramos hacer más de dos”, aseguró.

Explicó que el formato de cine en que está rodada la serie de Disney +, el tiempo de producción y rodaje, aunado a la pandemia por covid-19 ha hecho que cada temporada se alargue por más de dos años y medio.

Aseguró que la última entrega de la serie no tiene fecha de estreno, pues aún trabaja en el proceso de doblaje al español de su personaje, que le llevará un tiempo.