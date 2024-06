Facundo Caballero, un emprendedor con “mente millonaria”

“Mi infancia fue bien dura, triste, tampoco trágica pero sí como cualquier persona que vive en un pueblo y tiene aspiraciones grandes de salir, yo vengo de una familia muy humilde y tradicional de Quezailica, Copán, pero mi enfoque siempre fue salir de ahí y trabajar por mis sueños.

Cuando pude me vine a San Pedro Sula, trabajé en maquilas en Choloma, mi primer trabajo fue en una maquila de hacer camisetas y me sacaron porque no la di, después estuve una calcetinera, ahí el trabajo era un poquito más ‘fancy’, y ahí sí pude, pero, obviamente, no me quería quedar trabajando ahí siempre, ya que yo no puedo estar en un solo lugar, me gusta salir de mi zona de confort”, explicó.

“Luego se me dio la oportunidad de empezar en los medios de comunicación, estuve en el programa Calle 7, tiempo después me mudé a Tegucigalpa y llegué a TV Azteca, ahí estuve nueve años, presentaba programas juveniles donde pasaba brincando y ‘chiroteando’, como decimos coloquialmente pero, últimamente, ya no me estaba sintiendo cómodo porque ahora la gente me está conociendo como un joven emprendedor que puede ser una promesa para el país en el mundo empresarial, y así me veo si sigo trabajando de esta forma, entonces estar haciendo cosas de un ‘cipote’ ya no era tanto para mi”, expresó.

Facundo relató que la decisión de renunciar a su trabajo en la televisión aún le duele, pero era necesario para su crecimiento. “A veces cuesta, cuando uno está bien, cuesta despegarse, y eso me pasaba en TV Azteca, estaba tan bien, eran mi familia y ni siquiera escuchaba las ofertas que otros canales me daban (entre ellos HCH y Televicentro) porque mi enfoque era llegar a TV Azteca México, de hecho, tuve la oportunidad de estar allá transmitiendo La Academia pero pasaron cosas que me hicieron cambiar de opinión.