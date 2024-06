Karol G cubre su perfume para que nadie lo compre y huela como ella

Recientemente, la Bichota fue portada nuevamente para la revista Vogue , la primera fue para la edición mexicana y en esta oportunidad, la colombiana se robó todas las miradas para la edición de España . En medio de una entrevista, la intérprete de temas como MAMIII, Tusa y Mientras me curo del cora, reveló algunos detalles de su vida privada y profesional.

Sin embargo, llamó la atención que uno de esos artículos que lleva siempre con ella es un perfume, que cubre con cinta aislante para evitar que copien su fragancia.

“Algo que no puede faltarme es el perfume. Yo lo tapo con gaffer (cinta aislante) para que no sepan qué perfume uso. (...) Huele a hombre, no soy aromas de fruticas y dulce. Desde hace nueve años uso el mismo y huele al cielo, a los mismos dioses, es perfume de hombres”, contó en el video.

Aunque la artista colombiana no reveló mayores detalles de la fragancia, si aseguró que se trataba de una que es utilizada por hombres y que lleva más de nueve años aplicándola en su cuerpo.