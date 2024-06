Eva Longoria solo habla con cuatro actrices de ‘Desperate Housewives’

Se dice que Eva Longoria “no tiene mala sangre” con sus excompañeras de ‘Desperate Housewives’, Teri Hatcher y Nicollette Sheridan.

La actriz, de 49 años, alimentó los rumores de que estaba enemistada con sus compañeras de reparto, de 59 y 60 años respectivamente, al no nombrarlas en una lista de estrellas de la serie de ABC con las que, según dijo, todavía mantiene el contacto.

Pero una fuente confidencial ha declarado a Page Six: “(No hay) mala sangre entre (ninguna de las coprotagonistas). (Felicity Huffman y Marcia Cross) son simplemente con las que (Eva) mantiene el contacto”.

Eva había dicho cuando el Daily Mail le preguntó con qué compañeras de reparto sigue manteniendo el contacto: “Hablo con Felicity todo el tiempo. Hablo mucho con Marcia, pero probablemente con quien más hablo es con Ricardo (Chavira), mi marido (en la serie). Y Jesse (Metcalfe)”.

LEA: Jorge Ortiz de Pinedo a punto de sufrir otro cáncer

A pesar de insistir en que no hay enemistad, Eva ha dicho en el pasado que fue “intimidada” por un compañero de trabajo no identificado en el set de la famosa serie televisiva.

Y en 2018, no mencionó a la actriz de ‘Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman’, Teri, cuando se le preguntó con quién de ‘Desperate Housewives’ seguía siendo amiga.

Ella le dijo a Jimmy Kimmel sobre Felicity, de 61 años, y Marcia, de 62, en ese momento: “Somos muy buenas amigas”. Cuando Jimmy preguntó: “¿Todas?”, Eva añadió riendo: “No. Pero el 99 por ciento de nosotros sí”.

En 2019, el creador de ‘Desperate Housewives’, Marc Cherry, de 62 años, dijo que era “imposible” llevarse bien con una mujer no identificada en el programa que, según él, exhibía “problemas de comportamiento”.

ADEMÁS: Ben Affleck habla sobre su esposa JLo y el tener que lidiar con la fama

Dijo: “Felicity seguía insistiendo en decir ‘Buenos días’ a esta actriz, aunque sabía que no obtendría respuesta. Me enteré de esto y le pregunté a Felicity al respecto. Ella sonrió y dijo: ‘Solo porque esa mujer se empeñe en ser grosera, no significa que pueda evitar que yo sea educada’”.

La guionista de la serie, Patty Lin, que trabajó en la primera temporada de ‘Desperate Housewives’, habló de Teri en su libro ‘End Credits: Cómo rompí con Hollywood’: “A los guionistas no se nos prohibía la entrada al ser, pero no éramos exactamente bienvenidos. Normalmente, solo veíamos al reparto en las lecturas de mesa, donde nos sentábamos tranquilamente al fondo e intentábamos no hacer contacto visual con Teri Hatcher”.