La actriz y conductora de televisión mexicana, Consuelo Duval sorprendió a sus seguidores con sus más recientes declaraciones sobre lo que siente por la esposa de su padre.

Fue durante una emisión del programa Netas Divinas donde la artista confesó que odia a su madrastra y eso la hace feliz.

“Nunca voy a perdonar a mi madrastra y ese odio me hace feliz, soy muy malota. si me haces algo a mí te perdono, pero si le haces algo a alguien que yo quiero, me cuesta muchísimo trabajo perdonar”, dijo la famosa.

Agregó que trató de ponerse en el lugar de su madrastra para entenderla y perdonarla, pero le fue imposible.

Duval no dio detalles de lo sucedido, lo cierto es que se mostró muy dañada sentimentalmente por cosas de su pasado.