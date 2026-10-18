Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley: "Estamos desconsolados"

Estados Unidos. Cindy Crawford y Rande Gerber se han pronunciado sobre la trágica muerte de su hijo Presley, a los 27 años.

"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano", decía un homenaje publicado el domingo en la cuenta de Instagram de la modelo, acompañado de una fotografía en blanco y negro de Presley con alas de ángel.

"Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad", añadieron.

Cindy Crawford expresó el agradecimiento de su familia por "la oleada de amor y apoyo de tantos que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor".

"Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce hijo. Te amaremos por siempre: mamá, papá y Kaia", concluía el comunicado.