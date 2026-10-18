Cindy Crawford rompe el silencio tras la muerte de su hijo Presley: "Estamos desconsolados"

Estados Unidos. Cindy Crawford y Rande Gerber se han pronunciado sobre la trágica muerte de su hijo Presley, a los 27 años.
"Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestro querido hijo y hermano", decía un homenaje publicado el domingo en la cuenta de Instagram de la modelo, acompañado de una fotografía en blanco y negro de Presley con alas de ángel.
"Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo vivió en este mundo, con bondad y vulnerabilidad", añadieron.
Cindy Crawford expresó el agradecimiento de su familia por "la oleada de amor y apoyo de tantos que conocen y quieren a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor".
"Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce hijo. Te amaremos por siempre: mamá, papá y Kaia", concluía el comunicado.
Presley falleció el 20 de septiembre en un centro de rehabilitación —cuyo nombre no ha sido revelado— a causa de una presunta sobredosis. Aún no se ha confirmado la causa oficial de su muerte.
Le sobreviven su hermana Kaia, de 25 años —actriz y modelo—, su madre, la exsupermodelo de 60 años, y su padre, un empresario de 64 años. La pareja contrajo matrimonio en 1998 y, en 1999, dieron la bienvenida a Presley, su hijo mayor y único varón.
En los años previos a su fallecimiento, Presley habló abiertamente sobre sus batallas contra las adicciones y sus dificultades de salud mental.
Durante una aparición en el podcast "Studio 22" en 2023, Presley señaló que tuvo dificultades con "la salud mental, la depresión y algunas otras cosas que conllevan".
También mencionó que, a lo largo de los años, pasó "mucho" tiempo en terapia tratando de "indagar en mi interior".
"Es una parte muy importante de mi vida. Es un trabajo de 24 horas al día, los 7 días de la semana, y conlleva muchísimas cosas".