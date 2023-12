Chiquis Rivera teme por su vida tras acusar a sus tíos y abuelos

Chiquis confesó temer por su integridad y se vió en la necesidad de “dejarlo por escrito” ante el pleito que protagoniza con sus tíos Juan y Rosie Rivera.

La hija mayor de Jenni Rivera hizo polémicas declaraciones sobre su familia el pasado fin de semana durante un concierto que ofreció en Los Ángeles en el que criticó el actuar de sus tíos.

“Estoy muy decepcionada de ciertas personas, que dicen ser, que dicen amar a mi madre, que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o que les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos”, reclamó.

“Sus fans saben muy bien que en todos lados ella siempre dijo que ella trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá ni su papá ella trabajó ¿por quién?, por sus hijos”, finalizó mientras el público la ovacionó.

Desde 2021, la cantante y sus cuatro hermanos están distanciados de sus tíos Juan y Rosie Rivera. Ambos trabajaban en las empresas que resguardan el legado y fortuna de su difunta madre. Su tía Rosie era la CEO y salió en medio de acusaciones por presuntos malos manejos.

Luego de lo que dijo en su concierto y el aparente cisma que provocó al interior de los Rivera, ahora Chiquis teme por su integridad.