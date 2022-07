Cesia Saenz tuvo una noche agridulce en La Academia

REDACCIÓN. La hondureña, Cesia Saenz tuvo una destacada participación en el concierto de anoche del reality Show de La Academia. Aunque los críticos esperaban más de su interpretación el público volvió a respaldarla con 77% de evaluación por su rítmica actuación.

“La negra tiene tumbao” fue la canción que Cesia cantó ataviada en un espectacular vestido de flecos negro y que al ritmo del contagioso hit de la recordada Celia Cruz, bailó con solvencia y sensualidad.

Cesia antes de tomar el escenario dijo “Voy a hacerlo con todas las energías y voy a bailar para que no me digan que no bailo”.

A pesar de su desempeño, los críticos expresaron su descontento. “Lucía más tu vestido. Tu voz va con esta canción, en serio que sí, tu eres hermosa... No sé qué pasó, pero no me la creí”, dijo Lola Cortés. “Creo que Honduras tiene una gran representante, me muero por verte en la final, pero no me paré a bailar porque no me la creí”.

Ana Bárbara, sin embargo, describió a Cesia como “una leona hondureña”. “Le imprimiste un color a esta versión, muy rica, muy sabrosa... Si bien lo de los pasos y todo, que en eso es especialista Lola, aunque yo también te veo, hubo un bajón de cadera que me impactó”, dijo. Incluso, esta vez destacó que tuvo un mejor control del aire al momento de bailar y cantar. “Yo creo que vas muy, muy bien. Eres una estrella, hija de tu madre”.

El crítico Horacio Villalobos, fue más duro y directo. “Los artistas tienen que venir del fondo, del fondo de tus emociones, del fondo de tus visceras, del fondo de tu corazón tienen que salir las cosas y en esta ocasión la negra no tuvo tumbao”.

Por su parte, Arturo López Gavito, alabó el avance de Cesia al contener mejor el aire y por no desafinar mientras cantaba y bailaba. “Voy celebrando la manera en la que vas avanzando. Eres una guerrera, sigue así”.