“La verdad es que aún con tanto éxito, me cuesta sentir que no estoy fracasando, hipercentrado en lo que no tengo, olvidando ver todo lo que hago. La verdad es que estoy abrumado y sobreestimulado”.

“Fue algo que me golpeó en el último año. Antes de eso, al crecer, era un niño bastante tranquilo, súper estable. Conocía a gente que había sufrido ansiedad y me costaba entenderlo, pero luego, cuando me golpeó, pensé: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una locura’. Esa canción es una verdad completa y lo mejor de todo es que no todo es negativo. Toda la razón por la que escribí esta canción fue para formular un poco de esperanza”.

En su documental de Netflix de 2020, ‘Shawn Mendes: In Wonder’, el artista también reveló que constantemente le resulta un reto estar lejos de su familia y amigos en su país natal, Canadá.

“Nunca me he divertido tanto en mi vida, pero también quiero pasar tiempo con mis padres y ver películas, conducir por un suburbio, tumbarme en un campo de futbol, fumar un porro y mirar las estrellas con mis amigos y comer algo de cecina. Pensamientos realmente pueblerinos. Creo que ahora mismo extraño eso”.