Si bien Courtney Love ha tratado de no posicionarse a favor o en contra de ninguna de las dos partes en el juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y a su antigua esposa Amber Heard, la líder de la banda Hole ha considerado oportuno compartir una historia sobre el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

Según ha explicado en un video que compartió este fin de semana en la cuenta de Instagram de un amigo, en una ocasión el actor acudió en su ayuda cuando sufrió una sobredosis en un club nocturno de su propiedad mientras lloraba a su difunto esposo, Kurt Cobain.

“Realmente no quiero hacer juicios públicos de valor. Solo quiero decirles que Johnny me realizó la reanimación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis a la salida de The Viper Room”, ha explicado.

La estrella de la música ha contado que Johnny también ayudó a su hija Frances Bean, que ahora tiene 29 años, al escribirle una carta con motivo de su décimo tercer cumpleaños mientras la joven lidiaba con las consecuencias de la adicción a las drogas de su madre y el suicidio de su padre, a pesar de que en realidad no las conocía demasiado bien.

”Cuando yo consumía crack, y Frances tenía que pasar por todo eso con los trabajadores sociales, Johnny le escribió una carta de cuatro páginas que nunca me ha mostrado. Luego envió limusinas a su escuela donde merodeaban todos los trabajadores sociales, de nuevo, sin preguntar, para que ella y todos sus amigos fueran a ver ‘Piratas del Caribe’. Lo hizo un montón de veces. Le dio su propio asiento con su nombre en el estreno”, ha añadido.