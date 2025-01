Camilo se despide de una niña que marcó su corazón y falleció

Camilo confesó que sufrió una terrible pérdida a finales del 2024. A unos días de que Evaluna despidiera a uno de sus tíos en redes sociales, luego de que Ricardo Montaner informara de la partida de su hermano, el colombiano también habló de otro complicado momento que está viviendo.

En sus Stories de Instagram, el intérprete de ‘Vida de rico’ publicó un video donde acepta que el 2025 empezó de forma dura, pues declaró que también los incendios que han afectado California haciendo huir a decenas de personas y hasta a famosos como Eiza González, lo han puesto muy triste.

“Han sido unos días de mucha reflexión con muchas cosas que me han tenido como un poquito sensible. Lo que está pasando ahorita en Los Ángeles me tiene con el corazón arrugado, aparte esta semana se fue al cielo el tío de Evaluna, el tío ‘Rodo”, declaró en el clip.

Además, dijo que también la pérdida de una niña con la que vivió un emotivo momento en uno de sus conciertos le hizo darse cuenta de algo. “La gran importancia de los días difíciles es el néctar, el resultado después de los días difíciles”, señaló, y luego aceptó que una de las cosas que aprendió fue el “reorganizar” las prioridades.

Sobre la pequeña, el cantante publicó un post en su perfil con un video donde narraba que en uno de sus conciertos en Madrid una mamá le pidió que le dedicara una canción a su hija, quien estaba en un momento complicado de salud. Pero, Camilo no se conformó con eso, sino que también invitó a la menos para saludarlo en el backstage, como se ve en las imágenes del video que compartió.

El esposo de Evaluna, que en 2024 también le dio la bienvenida a su hija Amaranto, escribió en la publicación, “Este fue uno de los momentos más especiales del tour y de mi 2024. Estuve un tiempo pensado si postear un video al respecto o no, porque es una historia con muchos matices y Corina ya no está con nosotros”.

Sin embargo, continuó explicando que la señora le ayudó a aprender una lección con sus palabras, por lo que decidió compartirlo con sus fans: “La mamá de Corina sonriendo me dijo tantas cosas lindas que me llenó el corazón y sentí que, aunque es una historia difícil, está inspirada en la eternidad, en el poder de la música y la fuerza del amor”.

Con respecto a eso, finalizó explicando que “Retos siempre habrá”, como los que están atravesando él y muchas personas en estos días, pero que lo importante son los aprendizajes que dejan.