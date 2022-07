BTS contará su historia y grabará uno de sus conciertos para la plataforma de streaming Disney+.

El acuerdo se llevó a cabo entre el estudio Hybe de BTS y The Walt Disney Asia Pacific, fuera de su división coreana.

El concierto tendrá el nombre de BTS: Permission To Dance On Stage, que será filmado en Los Ángeles en noviembre y BTS Monuments: Beyond The Star contará la historia de la banda desde hace nueve años, será lanzada en 2023.

“Estamos encantados de colaborar con Hybe para exhibir su contenido original creado por BTS de transmisión global, incluido Disney+”, dijo Jessica Kam-Engle, directora de contenido de The Walt Disney Company.

“Este será el comienzo de una colaboración a largo plazo, en la que presentaremos a audiencias de todo el mundo una amplia gama de contenido Hybe para los fanáticos que aman nuestra música y artistas”, agregó Park Ji-won, director ejecutivo de Hybe. El anuncio se volvió tendencia en Twitter causando emoción y euforia.