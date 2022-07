Cd. de México. Samuel L. Jackson es el actor más rentable de Hollywood, según un nuevo estudio de TicketSource, compañía que acumuló los ingresos de películas de por vida en la taquilla nacional de Estados Unidos de los actores de la Meca del Cine más importantes de los últimos 25 años.

Con un total de 5.7 mil millones de dólares repartidos en 63 películas en total, Jackson está considerado como el actor más rentable de Hollywood. Robert Downey Jr. ocupa el segundo lugar con 5.4 millones (de 43 películas), seguido de Scarlett Johansson con 5.2 millones (de 32 películas).

En el Top 10 también figuran Tom Hanks, Bradley Cooper, Harrison Ford, Chris Evans, Tom Cruise, Chris Hemsworth y Zoe Saldana. En términos de ingresos promedio más altos para sus películas, Leonardo DiCaprio encabeza la lista con 97.5 millones en taquilla por cada una de sus películas.



Angela Bassett ocupa el segundo lugar con un promedio de 97,1 millones, seguida de Jim Carrey con 96,4 millones. El mes pasado, Jackson criticó a los premios Óscar por su manejo de la muerte del actor Sidney Poitier, creyendo que se merecía “una sección completa” dentro de la más reciente ceremonia.

Hablando con Los Angeles Times sobre el tributo In Memoriam, Jackson dijo: “Todavía estoy un poco enojado porque el mejor actor que tuvimos en Hollywood murió y le dieron, ¡10 malditos segundos! No. Debería haber sido toda una sección de Sidney Poitier.

“La razón por la que Will Packer está produciendo este programa es por este tipo. La razón por la que Will Smith ganó un Óscar, es por este tipo. La razón de que exista Denzel Washington, de que exista yo, de que exista Danny Glover, la razón de todos es ese tipo, y merece más de 10 malditos segundos de su tiempo, especialmente por lo que quiso decir, no solo para nosotros, sino para Hollywood”.