A Billie Eilish le hizo ‘ghosting’ un amigo que tenía novia

”Fue literalmente increíble. Hasta el día de hoy, no me ha vuelto a mandar un mensaje”, ha explicado durante su aparición en el podcast de la BBC ‘Miss Me?’ , que presentan Lily Allen y Miquita Oliver.

Eventualmente recibió una respuesta aunque fuera de manera indirecta, al enterarse de que esa persona no estaba soltera, pero tampoco le ayudó a entender por qué alguien intentaría ser infiel con alguien tan conocido como ella: “Yo me quedé muy sorprendida. Pero no sabía que la gente todavía hacía eso. De verdad que no sabía que la gente lo hiciera”.

Sin duda, toda la experiencia le recordó a la primera etapa de su carrera, cuando perdió a muchos amigos de la noche a la mañana.

En la fiesta por su 20 cumpleaños, Billie Eilish se dio cuenta de que todas las personas que estaban presentes eran sus empleados y eran al menos 15 años mayores que ella.

Por eso se quedó devastada cuando uno de los miembros de su equipo renunció y desde entonces está tratando de lidiar con su miedo a la soledad o al abandono.