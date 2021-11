“Jamás en la vida nos había pasado una cosa así, está interesante porque no puedes hacer nada y también está interesante cómo reacciona cada quien”, dijo.

El hijo de Flor Silvestre compartió que él intentó hablar con los pilotos cuando empezó el problema, pero no entendió la magnitud de la situación.

“Traía la mascarilla, me quito la mascarilla, me levanto, cuando voy caminando hacia los pilotos, me empiezo a ir así, me empiezo a desvanecer, y dije, ‘ay, no, mala idea, mala idea’, me regresé y me la volví a poner. ¡Qué loco!”, agregó.

Pepe escribió junto al video de la explicación que “Hierba mala nunca muere”, lo que festejaron amigos como Edén Muñoz, de Calibre 50.