Autor de la canción “La Ceiba” recuerda al cantante Moisés Canelo

El mexicano radicado en Honduras,Carlos Luna Grajeda, autor y compositor de la canción “La Ceiba” e “Islas de la Bahía” que Moisés Canelo popularizó desde los años 70, habló con Diario La Prensa sobre cómo fue que el ahora fallecido cantante dio empuje a sus creaciones.

“La Ceiba” es el título original de “Noche de luna en la Ceiba” y es una canción emblemática que identifica a “La novia de Honduras”.

“La canción 'La Ceiba', porque el título original de la canción es 'La Ceiba', la hice el 7 de junio de 1967 en un lugarcito que se llama el Sea View, es un bar que está en la entrada de La Ceiba; ahí escribí mis primeras dos canciones que se grabaron que fueron 'La Ceiba' e 'Islas de la Bahía'”, recordó don Carlos vía teléfono.

La connotación con Moisés (Canelo) “fue debido a que Doña Zoila Pacheco (propietaria de Los Robins y Los Costeños), quien grabó las dos canciones para una promoción que iba a haber de la colonia hondureña en Nueva York y Los Robins (agrupación donde Moisés cantaba) iba a presentarse en ese sector”, agregó Luna sobre el tema que Moisés interpretó a lo largo de su carrera musical.

TAMBIÉN LEA: El cuerpo de Moisés Canelo llega este jueves o viernes a Honduras

“En ese entonces, Moisés, eso fue en el año 1970, yo vine aquí (a Honduras) en el 67, y en el 70 lo conocí a él a través de Zoila que me dijo que le enseñara las canciones para que conociera él la figura melódica y la parte literal de la canción”. Y así fue, le enseñé las dos canciones a Moisés para que las grabara. Por cierto, la grabación no se llevó a cabo por medio de los músicos de Los Robins, sino que la grabaron Los Costeños, o sea se hizo con una pista de ellos porque los Robins no se presentó a la grabación”, relató.

Luna Grajeda contó que las canciones tienen sus respectivos registros desde hace muchos años y que están registradas en la Secretaría de Educación Pública de México. “Definitivamente, con la voz de Moisés, una voz excepcional, logramos que se grabaran y realmente las canciones tuvieron éxito debido a muchos factores e inclusive la tesitura de la voz de él”, dijo.

Mencionó que Moisés era un muchacho agradable, sencillo, con mucho carisma y “tenía un porte del pueblo, además de una increíble voz”. Un expositor de la música latinoamericana, porque su finalidad era cantar, y cantaba y no se cansaba. Él le metía sentimiento a las canciones y eso profundizaba el mensaje de la música”.

Recordó que Moisés Canelo Comenzó su carrera cantando en el parque de La Ceiba, donde era llamado “El Joselito hondureño” porque cantaba una canción de Joselito y entonces le decían así. Él no necesitaba ni siquiera acompañamiento musical, sino que él a capela cantaba increíble”.

“Dejó un legado como intérprete de la música latinoamericana a tal grado que logró presentarse en grandes escenarios en Nueva Orleans, Houston, Nueva York y hasta en México. Es uno de los intérpretes más importantes que ha tenido la música en Latinoamérica; Fue un hombre que siempre cuidó su voz y luchó mucho por lograr lo que hizo”, puntualizó.