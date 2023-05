Anuel AA arremete contra Yailin La Más Viral y la llama “un error”

Después de las polémicas declaraciones que ha hecho Anuel AA continúa con más y ahora confiesa que cometió un error al involucrarse con Yailin La Más Viral. Tal parece que el puertorriqueño no ha terminado de avergonzar a la madre de su hija y lanza una muy directa indirecta.

Un mes después de cumplir su primer año juntos, en el que se conocieron, comprometieron, casaron y hasta tuvieron una hija, el puertorriqueño anunció su separación. Desde entonces no ha dejado de hacer comentarios sobre sus ex parejas y de presumir a la hija que tuvo con Melissa Vallecilla, algo que no ha sido del agrado de la intérprete de “Chivirika”.

Puede leer: Hijo de Camilo Sesto inició peligroso tratamiento de hormonas para convertirse en mujer

Desde que Anuel AA comenzó su relación con Yailin La Más Viral internautas aseguraban que solo lo hacía por llamar la atención de Karol G, pues poco antes de hacer público su noviazgo él continuaba acechando a su ex novia. El tiempo ha pasado y ahora sus seguidores están más que convencidos de que la dominicana solo fue utilizada por el papá de su hija.

Según cuenta radio La Zona a través de su cuenta oficial de Instagram, Anuel AA confesó que cometió un error al involucrarse con Yailin La Más Viral. “Yo una vez escuché una canción de Daddy Yankee que decía ‘Donde hubo fuego, cenizas quedan’. Y a veces, tú tratas de llenar ese vacío con la persona equivocada y yo creo que sí, es lo que está pasando aquí”, aseguró.