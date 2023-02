Andrea Legarreta estalla en llanto en ‘Hoy’ por su separación

Andrea Legarreta compartió cómo se siente al divorciarse de su esposo Erik Rubín, con quien lleva más de 20 años de relación y aunque no reveló los detalles de su separación comentó que como pareja se pierden cosas.

“Nos amamos, pero también a veces como pareja se pierden ciertas cosas y vamos a ver qué pasa con el tiempo. Estamos tranquilos, estamos en aceptación”, comentó.

La conductora no ve su separación del ex Timbiriche como una tragedia, pues cree que es una buena decisión que tomaron como pareja. “No quiero tampoco hacer de esto un drama. Y tampoco es una tragedia, es una decisión fuerte porque cuando amas tanto a alguien quizá sea más fácil dejarse después de un pleito o decepción sería más fácil, pero aquí no es así”, comentó.

“Nuestra historia en pareja se ha transformado desde la sinceridad y honestidad que nos tenemos, ahora seguiremos amándonos desde otro lugar”, agregó.

La conductora invitó a las personas que la han acompañado durante su carrera a que sigan creyendo en el amor, pues cree que es algo único. “Muchas personas me han escrito diciendo que ya no creen en el amor por nuestra separación, pero sigan creyendo en él, es algo único e increíble”, dijo.

El miércoles Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieron en su cuenta de Instagram que tomaron la decisión de ya no estar juntos desde hace cinco meses, que han terminado en buenos términos y no hay nada oculto.

Legarreta y Rubín se conocieron hace 22 años en una discoteca en Acapulco por una amigo y común, desde ese momento, comenzaron a salir.