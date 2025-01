Amy Adams se vuelve ‘salvaje’ para defender a su hija

Amy Adams tiene un lado ‘salvaje’.

La actriz de 50 años es madre de Aviana, de 14, con su esposo Darren Le Gallo, y asegura que si alguien le falta al respeto a su hija, puede convertirse en una “loba” furiosa.

A la pregunta de si tiene un “lado animal”, declaró a la revista británica HELLO!: “Sí; si alguien se mete con mi hija, me pongo salvaje. Si siento que está amenazada de alguna manera, eso es lo que más me motiva. Si tuviera un animal espiritual, creo que elegiría el lobo, porque soy un animal de manada y disfruto de la cercanía de un grupo unido a mi alrededor, y de la forma en que se ayudan unos a otros y se mantienen conectados”.

En su último papel, Amy interpreta a un personaje conocido únicamente como Madre en la comedia negra de terror de 2024, ‘Nightbitch’, que abandona su carrera como artista para ser ama de casa, y se siente identificada con el hecho de que su personaje encuentre “monótona” la rutina de la crianza de los hijos.

Dijo: “Conocemos a Madre en un interesante periodo de transición de su vida. Dos años después de dar a luz, deja su trabajo para dedicarse a su familia, mientras que su marido acepta un empleo que a menudo le obliga a estar fuera de casa. Tiene que lidiar con mucho aislamiento, por lo que nos hacemos una idea de la naturaleza repetitiva de todo ello, y de lo diferente que es en cuanto a cómo solía verse a sí misma frente a su identidad actual”.

ADEMÁS: Retrasan la fecha de estreno de ‘Shrek 5’ hasta diciembre de 2026

Amy agradece haber contado con una sólida red de apoyo a su alrededor para criar a Aviana, ya que la maternidad puede ser “aislante”.

Y continuó: “La maternidad y la paternidad a veces pueden ser bastante aislantes, y sentimos que deberíamos tener las respuestas, cuando antes se transmitían y todo el mundo ayudaba a criar a los hijos. Por eso creo que la comunidad es muy importante. Mi marido estaba mucho más cerca. Tenía un sistema de apoyo, y eso me ayudó mucho”.

La actriz de ‘Atrápame si puedes’ admite que daría cualquier cosa por volver a algunas de las tareas de crianza que le parecían repetitivas en aquel momento.

Y añadió: “Es curioso, porque ahora recuerdo las cosas que me parecían monótonas, como la hora de dormir: mi hija se dio cuenta de que me quedaría mientras siguiera pidiéndome cosas, como: ‘Cántame esta canción’. ‘Léeme este libro’. Pero ahora que tiene 14 años, daría cualquier cosa por volver y estar en la monotonía de leerle un libro por cuarta vez o cantarle”.