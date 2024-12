Amy Adams se ha vuelto más honesta tras ser madre

Amy Adams se ha vuelto más honesta después de ser madre.

La actriz de 50 años ha revelado que adoptó un nuevo enfoque de la vida después de convertirse en madre en 2010.

Amy -que tiene a Aviana, de 14 años, con su marido, Darren Le Gallo- explicó en ‘The Drew Barrymore Show’: “Creo que me llevó tiempo darme cuenta lo mucho que había cambiado, porque me esforzaba tanto por complacer a los demás y por hacer todo lo que podía y ser todo para todos todo el tiempo. Creo que me agoté. Y en algún momento, no tuve más energía para nada que no fuera la honestidad”.

Al final, Amy se ha sentido más cómoda reconociendo sus propios defectos.

La estrella de ‘American Hustle’ -que está casada con Darren desde 2015- dijo: “En algún momento fui capaz de decir la verdad y de pedir realmente lo que necesitaba, comunicar que quizá no lo tengo todo bajo control y que quizá necesito un poco más de apoyo del que creía. Porque yo, como he dicho, he cambiado”.