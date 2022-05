Amber Heard sobre Johnny Depp: “Es un hombre poderoso y a la gente le encanta ganarse el favor de los hombres poderosos”

“La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere poner a mi bebé en el microondas y me lo dicen”.

“Me acosan, me humillan y me amenazan todos los días. Incluso el simple hecho de entrar en esta sala del tribunal, sentarme aquí frente al mundo, tener las peores partes de mi vida, las cosas que he vivido solían humillarme”, testificó Heard.

“Johnny me prometió que me arruinaría. Que arruinaría mi carrera, que me quitaría la vida. La muerte era la única salida”, dijo Heard. “Y si salía, esto es lo que me haría. Me haría pensar en él todos los días. Me prometió una humillación global, viste esos mensajes”.

Los abogados de Depp terminaron su caso de refutación el jueves por la mañana y terminaron con un testigo experto en cirugía de mano.

Johnny Depp testificó por segunda vez: 'Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad’.

El equipo legal de Heard descansó poco después del mediodía. Se esperan los argumentos finales del caso el viernes y se espera que el jurado comience a deliberar el viernes por la tarde.

Con información de CNN.